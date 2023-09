Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, ha voluto commentare la prestazione di Sozza nel derby: "Un arbitro nato a Milano che dirige il derby della Madonnina. Dopo sole 33 gare in Serie A, Sozza va ad arbitrare una partita difficilissima dal punto di vista ambientale e quest’anno anche per motivi di classifica. Nonostante la pressione, prestazione solida e consistente. Ha il coraggio di tenere la soglia del fallo alta per tutte e due le squadre: fischia poco e solo quando serve", ha detto a Tuttosport.