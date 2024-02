L'ex arbitro Calvarese ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Fanpage.it in vista del big match in programma domenica sera a San Siro tra Inter e Juventus. "Questa partita non si prepara in una settimana, ma in anni e anni di lavoro a 360 gradi. Serve un grande lavoro tecnico, fisico e soprattutto mentale. Quando si dice che tutte le partite sono uguali non è vero perché ci sono gare e gare, e il derby d'Italia comporta sicuramente una grande pressione - le sue parole -. Chi arriva ad arbitrare una partita come Inter-Juventus, deve avere nel suo bagaglio di esperienza almeno una ventina di precedenti con ciascuna delle due squadre. Questo perché devi conoscere i giocatori e ti permette di essere conosciuto. Così una parola, uno sguardo, una battuta possono riportare la partita nei giusti binari".

Domenica a San Siro toccherà a Maresca. "La scelta era quasi obbligata, per il designatore. Il primo fattore da considerare è che non tutti gli arbitri hanno il physique du role per dirigere il derby d'Italia: i candidati si contano sulle dita di una mano. Poi intervengono i precedenti e i motivi di opportunità (vedi il tema Orsato). A quel punto rimangono 1 o 2 papabili", ha aggiunto Calvarese.