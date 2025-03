Intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, l'ex arbitro Giampaolo Calvarese ha fatto la sua analisi sulle gare di Serie A del weekend, soffermandosi anche sulla gestione di Colombo durante Napoli-Fiorentina, a proposito del quale dice: "Ha adottato una soglia d'intervento alta, è sostenibile non concedere calcio di rigore. Rimane un contatto sulla norma, è simile a quello che accade tra Kean e Rrahmani, questi corpo a corpo sono regolari. Non sarei stato d'accordo se avesse fischiato uno dei due contatti, invece Colombo è stato coerente con le sue scelte" ha spiegato prima di parlare anche del contatto tra Gilmur e Fagioli e della direzione di Zufferli per Inter-Monza.

Pestone Gilmour-Fagioli?

"Il replay sembra piuttosto chiaro è calcio di punizione, però può capitare puoi perdere un calcio di punizione è il rischio di quando arbitri senza fischiare molto. Sono d'accordo con la decisione di far giocare il più possibile. A Colombo non manca il coraggio nonostante la sua giovane età, a Gudmundsson manca il secondo cartellino giallo forse il fatto che il piede non sia piantato a terra ma quasi parallelo al terreno ha fatto si che lui abbia perso l'attimo, ovviamente sto interpretando la situazione dove secondo me manca il cartellino giallo. E' stata una partita difficile, se non avesse mancato il cartellino giallo gli avrei dato 7, quindi gli devo dare 5.5, ma fortunatamente per lui è stato solamente un episodio.

Su Zufferli:

"Sono per alzare il livello tecnico, sull'autogol che ha determinato il vantaggio dell'Inter, Lautaro fa di tutto per andare a prendere il pallone, sul live il fallo non l'ho individuato. Io sono per alzare la soglia d'intervento, seguo da vicino la Champions e ti dico che di falli se ne fischiano pochissimi e il gioco ne guadagna. Questi sono interventi che devono rimanere nel campo e mi piace quando l'arbitro tende a fischiare il meno possibile".