Sono due le ragioni potenziali che avrebbero spinto l'arbitro Davide Massa ad ammonire, e quindi espellere, Romelu Lukaku dopo l'esultanza conseguente al rigore trasformato all'ultimo pallone di Juve-Inter di Coppa Italia. A ipotizzarle è Gianpaolo Calvarese , che ha provato a ricostruire per Calcio e Finanza la discussa decisione del fischietto di Imperia: "La prima è che Massa punisca la 'mass confrontation', cioè una serie di scorrettezze reciproche dei vari calciatori delle due squadre, in cui viene coinvolto anche il belga - le parole dell'ex arbitro -. Tuttavia, Lukaku non sembra fare “abbastanza” per essere ammonito una seconda volta: le immagini che lo riprendono mentre perde la testa e va su tutte le furie si riferiscono al momento dopo il secondo cartellino.

Più probabile allora che Lukaku sia stato sanzionato per essersi rivolto ai tifosi juventini con quel “muti” di cui tanto si sta parlando in queste ore. Massa avrà sentito Lukaku pronunciare questa parola negli istanti successivi al gol? Sembra impossibile, così come è sicuro che l’arbitro ligure non abbia avvertito gli ululati razzisti provenienti dalla curva: in quel caso, seguendo le procedure previste dal regolamento, avrebbe dovuto far interrompere il gioco. È quindi verosimile che sia stato Cuadrado (che viene ammonito a sua volta) a segnalargli quanto accaduto; infatti, subito dopo su di lui si scaglia lo stesso Lukaku".