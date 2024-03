Ospite della puntata di 'Remuntada', podcast di 'Chiamarsi Bomber', l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha spiegato il suo rapporto in campo con Juan Cuadrado: "Credo nella legge di Murphy, avevo all'attivo 25 gare di Serie A la prima volta che l'ho incontrato - il suo ricordo -. Prima della partita, avevo studiato che era un giocato bravissimo, faceva sempre sparire la palla, arrivava sempre per primo. Lo ammonii per simulazione in Fiorentina-Napoli, e avevo ragione. Il mio primo grande errore fu dieci anni dopo. Mi hanno chiesto una volta se Cuadrado sia scorretto. Ma no, perché? I giocatori non sono scorretti, vogliono vincere: chi non pensa questo, non ha capito il gioco del calcio".