Nel coro di condanna pressoché unanime nei confronti di Francesco Acerbi, si alza una voce istituzionale in sostegno del difensore dell'Inter. A parlare è Giangiacomo Calovini, capogruppo in commissione Affari Esteri alla Camera dei Deputati in quota Fratelli d'Italia, che mette in evidenza le doti umane e professionali di Acerbi e condanna il processo mediatico al quale è stato sottoposto: "Francesco Acerbi è un grandissimo giocatore e ancor prima un serio professionista. In tutta la sua, non facile, vita personale e professionale si è sempre contraddistinto per serietà e sportività e i processi mediatici a cui assistiamo oggi nei suoi confronti non fanno bene a nessuno".

Calovini prosegue: "Il razzismo è un problema serio e serve una forte condanna unanime da parte di tutti ma prima che arrivino sommarie ricostruzioni mediatiche ed interventi scomposti anche dalla politica ritengo doveroso che vengano accertati i fatti".