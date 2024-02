Altro compleanno a tinte nerazzurre per Hakan Calhanoglu, prontamente festeggiato dall'Inter con una nota ufficiale. "Tanti auguri ad Hakan Calhanoglu! Il centrocampista turco compie oggi 30 anni e festeggia il suo terzo compleanno in nerazzurro - si legge su Inter.it -. Arrivato all'Inter nell'estate del 2021, il numero 20 ha alzato al cielo 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane, dimostrando di essere diventato uno dei perni della squadra di Simone Inzaghi. Nella stagione in corso Calhanoglu ha collezionato 27 presenze tra Serie A, Champions League e Supercoppa Italiana, segnando 11 gol. Tanti auguri ad Hakan da parte del Club e di tutti i tifosi nerazzurri!".