Calhanoglu: “Per il ct Kuntz sono uno dei migliori. Il ruolo? Come all’Inter”

Il centrocampista nerazzurro dopo la vittoria sul Montenegro: "I playoff? Ci aspetteranno partite difficili"

Al termine del match vinto in rimonta contro il Montenegro, che porta la Turchia ai playoff per i Mondiali in Qatar, Hakan Calhanoglu ha evidenziato la soddisfazione per la propria prova, che gli è valsa gli elogi del ct Stefan Kuntz: "Mi ha detto che sono stato il migliore della partita, di non sentire le voci esterne, che sono uno dei migliori giocatori di questa squadra. Io gli ho risposto che non mi importava delle voci, che siamo abituati a tutto questo e che sappiamo assumerci le nostre responsabilità. Ringrazio il mio allenatore, che mi fa giocare nella posizione che mi piace. Mi trovo molto bene dove gioco qui, è la stessa posizione che ho all'Inter, tra il centrale e la mezzala. I playoff? Ci aspetteranno partite molto difficili, non importa chi arriva; dobbiamo prepararci bene. Il nostro obiettivo è il Mondiale; volevamo qualificarci direttamente, non è successo ma siamo comunque contenti".