Insignito del premio di miglior giocatore turco 2021 dal quotidiano Milliyet, Hakan Calhanoglu si è detto 'orgoglioso' per questo riconoscimento ricevuto in patria. "Mi ha ricordato quanto sia grande la mia responsabilità nei confronti del popolo turco, questo premio mi motiverà ancora di più", ha aggiunto il centrocampista dell'Inter, parlando in collegamento dall'Italia durante la serata di gala che è andata in scena alla Volkswagen Arena di Istanbul.