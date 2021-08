Calhanoglu a ITV: “Voglio dare il massimo per l’Inter. Grazie ai tifosi”

Segnali incoraggianti dal fantasista turco alla sua prima gara ufficiale con i nerazzurri

Hakan Calhanoglu si è presentato nel migliore dei modi al suo nuovo pubblico di San Siro, quello a tinte nerazzurre. Assist e gol all'esordio in campionato contro il Genoa, una prestazione quella del turco davvero esaltante. L'ex Milan si è concesso ai microfoni di Inter Tv nel post partita per commentare il match: "Ero tranquillo ieri notte. Volevamo far divertire i nostri tifosi, è stato bello rivederli. Abbiamo iniziato bene, aspettavamo una partita così. Abbiamo sbloccato subito il match, poi alla fine sono entrati anche altri giocatori che hanno fatto bene".