Calhanoglu a Sky: “Il rigore? Non conta chi calcia, conta che vinciamo”

Il turco ricorda: "Abbiamo sempre giocato bene con le dirette rivali"

Chiacchierata pure con SkySport per Hakan Calhanoglu , in rete dal dischetto anche contro il Napoli.

"Secondo me siamo tornati dalla Nazionale e non è facile giocare tutte le partite con questa intensità. Ci sono altri che entrano dalla panchina, è vero, ma con una squadra come il Napoli non è facile. Non abbiamo mollato e abbiamo vinto".