Calhanoglu a Sky: “All’Inter sto benissimo. Eredità di Eriksen? Darò il massimo”

L'intervista del centrocampista turco di Inzaghi poco prima della sfida di stasera

"I miei compagni sono tutti molto bravi, hanno enorme qualità. Qui sono libero di testa, mi sento benissimo: avevo bisogno solo di un po' di tempo per far questi gol. Sto lavorando benissimo con tutti". Queste le dichiarazioni di Hakan Calhanoglu a SkySport nell'immediata vigilia di Salernitana-Inter. "Responsabilità in più vista l'eredità di Eriksen? Lui è una grande persona e un grande giocatore. Per me è difficile da spiegare: perdere un giocatore così, per questi motivi, è durissima per una società. Ma io darò tutto per l'Inter. Sostituire uno come Eriksen non è facile: darò il massimo per la squadra e anche per sostituire Christian".