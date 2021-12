Calhanoglu a ITV: “Champions, giocheremo senza paura contro chiunque”

"Se giochiamo così i risultati vengono da soli", ha aggiunto

Grande protagonista oggi a San Siro contro il Cagliari, il centrocampista nerazzurro Hakan Calhanoglu analizza così il poker ai microfoni di Inter TV: "Io bomber? No, i bomber sono Lautaro e Dzeko. Io dovevo fare solo assist ma sono contento di aver fatto anche gol. Oggi abbiamo giocato molto bene anche in difesa. Secondo me anche prima del Milan giocavamo bene, abbiamo continuato a lavorare. Io faccio il mio lavoro sul campo, lo staff mi ha aiutato molto e in questo ruolo da mezzala mi trovo molto bene. In campo noi in mezzo stiamo molto bene, se giochiamo in questo modo i risultati alla fine arrivano da soli".