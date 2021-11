Calhanoglu a InterTV: “Gol e assist? Mi interessa vincere e salire in classifica”

Il commento del centrocampista nerazzurro a Inter TV dopo il secondo gol consecutivo

Tre punti pesantissimi e determinanti quelli ottenuti dall' Inter grazie anche a un rete di Calhanoglu , che parla così a Inter TV: "Sono contento, siamo contenti. Sapevamo che sarebbe stata difficile ma abbiamo giocato molto bene. Se faccio gol e assist non mi interessa, l'importante è vincere e salire in classifica perché abbiamo giocato sempre bene e poi è capitato di pareggiare o perdere e oggi finalmente abbiamo vinto e siamo contenti".

"Sì perché abbiamo quelle caratteristiche. Noi non molliamo fino alla fine anche se negli ultimi dieci minuti siamo andati in difficoltà, normale poi con il Napoli. L'importante è non mollare".

"Sì, sono contento. Sono fiducioso perché so di calciarli bene. Per ora ne ho segnati tanti, però come ha detto il mister non è importante chi calcia ma importante che ci si sentiamo bene. Ho fatto gol al Milan, ora al Napoli".