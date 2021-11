Calhanoglu a InterTV: “Meglio i 3 punti del gol. Paragone con Messi? Facciamo i seri”

Il commento del turco dopo il gol e la vittoria contro il Venezia

Ancora un gol per Hakan Calhanoglu, a segno anche oggi contro il Venezia, per la terza gara consecutiva. Un gol che i colleghi di Inter Tv definiscono "forte e bellissimo" ma che non sorprende: "Oggi era importante. Sono contentissimo perché ho fatto gol da fuori area, ce l'ho. Ma la cosa più importante sono i tre punti, sapevamo che oggi era una partita pesante con questo piccolo stadio e questa atmosfera, era difficile. Poi al 90esimo abbiamo fatto gol con Lauti, abbiamo chiuso la partita così e siamo contenti perché ci siamo avvicinati a Milan e Napoli".