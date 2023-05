Raggiunto da Sport Mediaset dopo l'Euroderby di Champions League, Hakan Calhanoglu commenta così il match appena concluso tra Inter e Milan e il ritorno nella sua Turchia per la finalissima: "Non so se voi ricordate, due mesi fa ho parlato di un sogno da seguire. Ora siamo in finale a casa mia, è un sogno essere lì. Complimenti allo staff, ai miei compagni e ai tifosi, ma complimenti anche al Milan che ha fatto un bel lavoro. Oggi valeva tanto per noi, sono molto felice".

Negli ultimi quattro derby non c'è stata storia. Che sentimento di porti dentro per essere venuto all'Inter?

"Per me è stato pesante per quello che è successo l'anno scorso, ma è il passato e fare sempre fuoco non va bene. Ho un bel rapporto con i miei ex compagni, ma anche con Massara e Maldini c'è rispetto. Questo è importante. Noi avevamo bisogno di questa vittoria, in Champions abbiamo sempre dimostrato ma nel derby non si sa mai perché è pesante per la storia. Oggi sono rilassato e contento, domani vedremo chi sarà il nostro avversario ma sono contento di essere in finale".