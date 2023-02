Dopo aver riconquistato l'egemonia della città di Milano anche in campionato, l'Inter è chiamata alla continuità questa sera contro la Sampdoria della leggenda nerazzurra Dejan Stankovic. "Dobbiamo continuare così, è stata una vittoria importante quella al derby. Adesso però è più importante trovare continuità e vincere oggi, sarà difficile perché qui lo è sempre" ha ammesso Hakan Calhanoglu a Inter TV prima del fischio d'inizio, dove avvisa gli avversari: ".Ma ci siamo preparati bene e vogliamo vincere".





Che Samp ti aspetti dopo il pareggio con il Monza?

“Hanno più entusiasmo adesso. Sono forti, hanno giocatori importanti. Conosciamo l’allenatore ed è sempre carico. Vuole vincere, lo sappiamo. Ma dobbiamo concentrarci sul nostro lavoro, è l’unica cosa che conta”.



Hai la nostra solidarietà e vicinanza per quanto successo in Turchia. Tu vuoi mandare un messaggio?

“Ringrazio tutti quelli che mi hanno mandato messaggi. Questi giorni sono stati difficili, è stato un terremoto molto forte e vedere quelle immagini non è facile. Ringrazio i miei compagni, dirigenti e società per essermi stato vicini e per i loro messaggi per aiutare il mio Paese. Spero che si possano riprendere presto e tornare alla vita di tutti i giorni”.