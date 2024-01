Hakan Calhanoglu, autore di una doppietta contro il Monza, a fine partita ha parlato così ai microfoni di DAZN: "Abbiamo lavorato bene in questa settimana, avevamo tempo di lavorare ed è stato importante vincere, il Monza ha giocatori di qualità, sanno giocare, abbiamo fatto il nostro dovere. Una buona risposta dopo la partita contro il Verona, siamo entrati bene in partita nei primi 20 minuti e abbiamo meritato di vincere. Ringrazio i miei compagni e i tifosi che mi sostengono sempre, sto cercando di dare sempre il massimo per la squadra. E' un momento positivo per me.

In partita ci arrabbiamo a volte tra di noi, ma in spogliatoio c'è un clima molto positivo, non siamo diversi da quello che vedete in campo. Anche fuoti dal campo siamo amici, una sorta di famiglia. Ora vogliamo difendere la Supercoppa, questo è il nostro obiettivo".