A pochi minuti dal kick-off di Verona-Inter, Hakan Calhanoglu si presenta davanti alle telecamere di DAZN per inquadrare l'impegno infrasettimanale dei nerazzurri, a caccia del terzo successo consecutivo in campionato fondamentale per restare in zona Champions. Le parole del centrocampista turco: "In queste gare è importante fare subito gol perché sono sfide pesanti. Credo che siamo in forma, stiamo giocando molto bene; ci siamo rialzati dopo un periodo brutto. Ho visto una squadra unita, oggi penso che faremo una bella partita".