Calhanoglu a DAZN: “Non sono ancora al 100%, ma oggi voglio dare il massimo”

Parla il centrocampista turco: "Ci sta che non giochi qualche volta perché abbiamo una squadra forte"

Mancano pochi minuti al calcio d'inizio di Inter-Juventus e Hakan Calhanoglu, che quest'oggi tornerà titolare, esprime anche ai microfoni di DAZN le proprie sensazioni nei minuti immediatamente precedenti al match: "Abbiamo preparato bene la partita. Col mister abbiamo deciso così, la mia caviglia non è al 100% ma mi sento molto meglio e voglio dare il massimo. Con Simone Inzaghi mi trovo bene, il modulo è sempre stato quello e io ho sempre fatto il massimo. Ma anche in panchina abbiamo giocatori di qualità, ci sta che non giochi qualche volta perché siamo una squadra forte".