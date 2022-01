Calhanoglu a DAZN: “Con Bastoni e Perisic ci troviamo a occhi chiusi”

Il centrocampista turco: "Non siamo gli stessi dell'andata, ora siamo più squadra"

Hakan Calhanoglu arriva anche ai microfoni di DAZN per la presentazione del match di questa sera contro l'Atalanta: "Cosa va fatto di diverso rispetto all'andata? Quella sera non eravamo come adesso, ora siamo più squadra e sappiamo dove muoverci. Spero che oggi riusciamo a prendere i tre punti. Con Alessandro Bastoni e Ivan Perisic ci muoviamo senza guardare, se chiudiamo gli occhi sappiamo come muoverci perché ogni settimana ci conosciamo meglio".