Calhanoglu a DAZN: “Auguro il meglio a Eriksen, anche io voglio giocare per lui”

Il centrocampista nerazzurro inquadra la sfida dell'Arechi ai microfoni di DAZN

È Hakan Calhanoglu il giocatore dell'Inter chiamato davanti alle telecamere di DAZN per un commento a caldo sull'imminente match contro la Salernitana: "Sentiamo di essere più forti, lo vediamo. Vogliamo dare il massimo in campo, stiamo lavorando bene e si vede anche in campo. Siamo mentalmente liberi, il resto arriva da solo" dice il turco.