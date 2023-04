Brillano ancora gli occhi a Luca Caldirola, difensore del Monza, per il gol vittoria segnato sabato contro l'Inter a San Siro: "E' stata una settimana incredibile. Gol con l'Inter e tre punti a San Siro, è stata una settimana da sogno. L'esultanza? Diciamo che c'ho pensato ma i gol che faccio sono talmente pochi che esultare mi sembrava giusto. Poi tenermi dentro un'emozione come questa, segnare a San Siro contro l'Inter davanti a 70mila persone, non potevo tenermela dentro", le sue parole a Sport Mediaset.

L'ex Primavera Inter parla anche del derby di Champions League: "Avere due squadre italiane in semifinale è bellissimo quindi vuol dire che una andrà in finale. Io me la godo, mi guardo andata e ritorno seduto sul divano e che vinca il migliore. Ricordi delle sfide del 2003 e del 2005 ne ho, perchè andavo spesso allo stadio. Andai a vedere anche le semifinali, in quel caso passò il Milan e vedremo ora chi vincerà".