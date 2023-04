"È vero che ho pianto quando mi arrivò l'offerta dell'Inter. Avevo una simpatia per il Milan e quando arrivò l'offerta dell'Inter ci furono un po' di problemi. Il mio sogno era quello di giocare nel Milan da tifoso milanista, anche perché a quell'età non riesci a ragionare bene... Poi ho fatto 12 anni all'Inter ed è stata una esperienza incredibile".

Lo ammette a DAZN Luca Caldirola, ex nerazzurro oggi al Monza che ha inflitto alla squadra di Inzaghi la tradizionale punizione dell'ex. E a proposito di nerazzurri, sul gol segnato a San Siro aggiunge: "Dopo il gol all'Inter ho sentito anche Filippo Inzaghi, che ho avuto come allenatore. Non era molto contento perché tifava per il fratello, ma mi ha fatto piacere".