Calciopoli, Lapo Elkann: “Rapporto Juve-Figc? Non lo so, non ho ruoli nel club”

Le parole del presidente di 'Independent Ideas' a margine della presentazione del logo istituzionale della FIGC

A margine della presentazione del logo istituzionale della FIGC, ideato dall’agenzia creativa Independent Ideas, Lapo Elkann ha preferito glissare di fronte alla richiesta dei cronisti di un commento sul rapporto tra Juve e Federcalcio dopo la vicenda Calciopoli: "Non mi occupo di queste cose, sono qui per presentare il nuovo logo istituzionale della Figc. Ci sono persone che si occupano di questo, io non ho ruoli nella Juventus. Non ne so nulla, le persone non stupide non rispondono a domande sulle quali non sanno nulla; visto che non so, non rispondo".