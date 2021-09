Calciopoli, ammesso dai giudici europei il ricorso di Antonio Giraudo

I legali dell'ex ad bianconero sostengono che ci fu una macroscopica violazione dei diritti della difesa. Ora tocca allo Stato

Antonio Giraudo, ex ad della Juventus, ha visto accolto dalla Corte europea dei diritti dell’uomo il suo ricorso, formulato dall’avvocato torinese Amedeo Rosboch e da quello belga Jean-Louis Dupont, in merito alle sentenze per lo scandalo di Calciopoli. La Corte, nello specifico, è chiamata a risolvere questioni giuridiche che riguardano l’essenza stessa dello Stato di diritto che, sostengono i legali dell’ex ad bianconero, il processo di Calciopoli avrebbe scalfito. In media, vengono ritenuti inammissibili il 90% dei ricorsi presentati.