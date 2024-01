Per il terzo anno consecutivo un giocatore della Juventus si piazza agevolmente ai vertici del 'Calciobidone' – titolo a cura di Calciobidoni.it, del Guerin Sportivo e di Calcio 2000 – sondaggio atto a certificare la peggior delusione straniera calcistica dell'anno del campionato italiano. Dopo Aaron Ramsey nel 2021 e Arthur nel 2022, per la 15^ edizione dei Razzie Awards del Calcio Italiano è il turno di un nome che fa ancor più rumore: Paul Pogba, di cui in molti ne hanno profetizzato questa vittoria praticamente annunciata. Il centrocampista della Juventus vince quasi senza rivali il titolo in virtù dei 1.237 voti conquistati (pari al 36,45% dei complessivi 3.394 votanti), praticamente il doppio rispetto ad un'altra grande delusione, quel Charles De Ketelaere che ha avuto delle difficoltà evidenti al Milan – amplificate dal contesto in cui si è trovato – giunto alle spalle del francese con 625 preferenze (il 18,41% dei votanti).

Chiude il podio un altro (ex) milanista, quel Divock Origi che ha fatto disperare i tifosi rossoneri, con 331 voti al suo attivo, pari al 9,75% del totale. Al quarto posto, distanziato di una manciata di voti, Luis Maximiano della Lazio, il portiere dei 3 minuti, quelli giocati complessivamente prima di essere maldestramente espulso, e che furono sufficienti per renderlo fin da subito un desaraparecidos. Seguono, nell'ordine, Leandro Paredes (Juventus/Roma), Tammy Abraham (Roma), Luka Jovic (Fiorentina/Milan), Alex Sandro (Juventus), Angel Di Maria (Juventus) e ultimo Abdellhamid Sabiri (Sampdoria/Fiorentina).

Discorso a parte, come al solito, merita il 'Calciobidone Jolly', per cui sono stati segnalati 27 giocatori complessivi: a vincere questa "speciale" segnalazione quest'anno è Carlos Joaquin Correa, attualmente in prestito all'Olimpique Marsiglia, ma reduce da un biennio decisamente opaco all'Inter. L'argentino non ha giustificato con le prestazioni la cifra che l'Inter ha investito per averlo (30 milioni), proprio quando ci fu l'addio ad un pezzo grosso qual era Romelu Lukaku. A completare il podio Josip Brekalo della Fiorentina (15,78%), che ha effettivamente reso al di sotto delle aspettative e Filip Djuricic, retrocesso in B con la Sampdoria (13,81%).