Calcio e No Vax: quanti sono i contrari al vaccino in serie A

Il campionato italiano ha il 98% di immunizzati, solo una ventina ha detto no. Situazione inversa in Inghilterra

I giocatori vaccinati non si sottopongono a tampone poiché dotati di green pass. Chi invece si considera NO VAX, viene sottoposto a tampone ogni 48 ore, protocollo utilizzato per la stagione precedente. In Francia, ha fatto notizia la positività di Rabiot, dichiaratosi contrario alla vaccinazione e costretto a saltare la finale di Nations League contro la Spagna. Per privacy, le società non comunicano i nomi dei non vaccinati ma sette società italiane dichiarano di essere coperte al 100%. C’è chi, come il Genoa, ha ceduto il giocatore non vaccinato in estate e chi come l’Udinese ha iniziato la vaccinazione da maggio. Tuttavia, stando a quanto riportato da La Repubblica, la maggioranza dei NO VAX ha rifiutato per motivi religiosi o per altri motivi non ben specificati, per lo più stranieri.