Ospite di '1Football Club' su 1Station Radio, l'ex attaccante del Napoli Emanuele Calaiò ha parlato della prossima stagione e indicato in due squadre le avversarie per lo scudetto degli azzurri campioni d'Italia: "La Juventus ha una rosa paragonabile a quella dell'Inter, ma al momento è un'incognita, bisognerà vedere chi sarà l'allenatore e in che modo il lavoro di Giuntoli influirà sul progetto. Penso che proprio i bianconeri e i nerazzurri saranno le avversarie dei partenopei".