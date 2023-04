Intervistato da Sportitalia.com, l'ex attaccante di Messina, Napoli e Siena Emanuele Calaiò esprime la sua previsione per la lotta ai piazzamenti Champions: "Oltre al Napoli dico Lazio e Juventus, innanzitutto. Poi è una bella bagarre: la Roma è strana, discontinua. Può vincere con chiunque, ma può steccare anche con le piccole. Lo stesso le milanesi. Ma alla fine credo la spunterà l'Inter".

Per le due milanesi ci sarebbe un'altra via... Possibile?

"Tutto può succedere. Sulla carta dico di no: penso che sarà una fra City e Real a vincere la Champions. Poi certo, la finale è un terno al lotto ed in 90 minuti possono essere gli episodi a decidere una partita. Ma per le rose che hanno quelle due, sono favorite e Josep Guardiola ha un Erling Haaland in più".