Cairo: “Protocollo da modificare. Belotti? Non possiamo fare di più”

Il presidente del Torino critica la scelta del Consiglio di Lega

Intervenuto stamattina a Radio Anch'io Lo Sport, il presidente del Torino , Urbano Cairo spiega il perché della scelta presa dall'assemblea di Lega riguardo alla riduzione della capienza per gli stadi. "Una scelta che abbiamo preso unanimemente perché un po' caldeggiata dal governo e quindi abbiamo preferito una via di responsabilità, anche se concordo col professor Bassetti che in un momento in cui hai vaccinazioni, mascherine, Super Green Pass... Teniamo anche conto che i contagi sono schizzati in un periodo in cui gli stadi erano completamente chiusi, non credo quindi siano i portatori del virus".

Tante polemiche per il protocollo recentemente introdotto e per le scelte di Asl e Tar. "Credo che le proteste di Udinese e Bologna siano giuste. Non ho condiviso il nuovo protocollo, non lo trovo ragionevole perché giocare con 13 non positivi attingendo anche dalla Primavera indipendentemente da chi ha un contratto da pro oppure no significa andare oltre - dice Cairo -. In Inghilterra hanno fatto cose molto più ragionevoli, hanno posto il minimo ma se ci sono infortunati vengono considerati alla stregua di chi ha il Covid e nel conteggio vengono messi solo i pro. Hanno fatto una cosa molto più ragionevole che va a beneficio dello spettacolo. Vedere partite che finiscono tanto a poco perché chi perde malamente non ha giocatori o non si è allenato non è una bella cosa. Il protocollo l'ha fatto il Consiglio di Lega velocemente, può essere cambiato. Noi come Torino giocheremo oggi e non ci siamo allenati molto settimana scorsa. Ma siamo un po' forzati a giocare, anche se ci è stato concesso un giorno in più. Alla base quel protocollo però non funziona".