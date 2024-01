"Se mi sono fatto un'idea di quello che è successo tra arbitro e VAR in Inter-Verona? Secondo me il compito del designatore arbitrale è difficile perché c'è un momento di transizione generazionale - le sue parole raccolte da Calciomercato.it -. Devo dire che è capitato anche a me di lamentarmi, quindi capisco chi si lamenta. E' un compito non facile che lui sta assolvendo bene. Poi si può sempre migliorare". Lo ha detto Urbano Cairo, presidente del Torino, parlando ai cronisti all'uscita dall'assemblea odierna della Lega Serie A.

Il discorso, poi, si sposta sul futuro di Alessandro Buongiorno, difensore che fa gola a molte big, tra cui l'Inter: "Il no all'Atalanta? Ci siamo parlati a fine mercato, lui mi ha manifestato il suo pensiero e io gli ho detto 'Alessandro, non ho impegni. Se rimani con noi, sono felicissimo'. Offerte? C'è un contratto fino al 2027".