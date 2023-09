Amargine della ventiduesima edizione del Premio Cairo per l’Arte, Urbano Cairo, presidente e a.d. di Rcs MediaGroup oltre che numero uno del Torino, ha risposto ad alcune domande sulla questione dei diritti televisivi della Serie A. "Non sono uno dei partecipanti agli incontri con i broadcaster, quindi c’è chi è più titolato di me a parlare delle trattative. Vediamo... Sicuramente il calcio italiano ha sempre la sua grande capacità attrattiva, è un elemento di attrazione molto forte. Poi, è chiaro che può essere sviluppato meglio, si può innovare, ma sicuramente il calcio italiano porta sempre tanti, tanti abbonamenti".

Cairo si pronuncia anche sull'ipotesi canale di Lega: "È un’ipotesi, un’ipotesi che personalmente vedo bene. È un’opportunità che poi ti può aprire mille autostrade, mille soggetti che si agganciano al canale".