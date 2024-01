Urbano Cairo torna a ribadire la sua contrarietà rispetto alla decisione presa dal Governo di non prorogare le agevolazioni fiscali per il calcio italiano contenute nel Decreto Crescita: "Per Salvini il Decreto Crescita è immorale? Ma se ti permette di portare in Italia campioni che pagano le tasse, che modo di ragionare è? Il Decreto Crescita è un vantaggio anche per il governo. Se prendi Lukaku, che senza Decreto Crescita non arriva, sulla metà del suo ingaggio paghi il 50% di tasse", il pensiero del presidente del Torino ai microfoni di Radio Uno. Prima di rincarare la dose sugli scarsi aiuti ottenuti dal settore calcio da parte dello Stato: "Il Covid ha creato scompiglio in tutti i settori, anche nel calcio, dove le perdite c’erano già ma contenute e poi si sono quadruplicate. Tutti i settori sono stati aiutati, il calcio è l’unico che non ha avuto nulla ma porta all’erario 1,3 miliardi di contribuzioni fiscali. Occupiamo quasi 200 mila persone, è un settore importante, com’è possibile che non abbia nulla? La serie A mantiene il calcio e tutto lo sport italiano ma in termini di governance conta per il 12%, i dilettanti invece il 34% e i calciatori il 20%. La serie A non determina nulla e mantiene tutti. C’è da riformare il calcio, ieri eravamo 20 presidenti e tutti la pensano così, anche Gravina ma non lo può fare più di tanto".

Infine, Cairo ha respinto le voci di un addio di Alessandro Buongiorno: "Il Milan i soldi li ha ma gli abbiamo rinnovato il contratto fino al 2028. Non se ne parla, non lo voglio vendere. Lui vuole rimanere al Torino, io lo voglio tenere: punto. Sta crescendo moltissimo".