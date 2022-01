Caicedo, visite al Coni concluse: ora tappa in sede per la firma sul contratto

Ora manca solo l'ufficialità. Possibile un blitz dell'ecuadoregno ad Appiano Gentile nelle prossime ore

Da pochi istanti, Felipe Caicedo è arrivato nella sede nerazzurra di Viale della Liberazione per mettere la firma in calce sul suo contratto con l'Inter ed espletare tutto il rituale. Poi, possibile un blitz ad Appiano Gentile per un primo allenamento rapido.