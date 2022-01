L'ecuadoriano avrà il numero 88

Felipe Caicedo ha scelto il suo nuovo numero di maglia. L'ecuadoriano ha optato per l'anno di nascita, l'88, quello in cui l'Inter ha cominciato la stagione dello scudetto dei record. Come annunciato dal sito ufficiale della società, la casacca nerazzurra del nuovo attaccante a disposizione di Inzaghi è già a disposizione sullo Store online.