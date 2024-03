Simone Inzaghi non deve ascoltare le sirene di mercato che provengono dalla Premier League, dove alcuni club sono molto attenti alla sua parabola di allenatore che, dopo aver messo in bacheca due Coppa Italia e tre Supercoppa italiana, sta guidando l'Inter alla vittoria dello scudetto della seconda stella. A pensarlo è Gigi Cagni, che a TMW Radio ha parlato così del futuro del tecnico piacentino: "A inizio anno ho detto: 'se vince lo Scudetto, diventa un allenatore top in Europa' - le sue parole -. La seconda cosa è che se sei un allenatore come lui con un direttore con cui vai d'accordo non ha senso che tu vada via. Stai raccogliendo i risultati, l'Inter gioca a memoria ora ed è uno delle più belle squadre da vedere. Tatticamente è diventato molto forte e la squadra con lui, perché dovrebbe mollare ora che sta andando verso l'apice? Per me non mollerà adesso, sta funzionando tutto. Se hai una macchina perfetta, perché andartene? E' un allenatore giovane, ha costruito all'Inter una cosa che fa godere, sta realizzando quello che aveva nella sua testa, e molla tutto? Magari può andarsene l'anno prossimo dopo una stagione straordinaria".