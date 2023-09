Nicolas Viola, centrocampista del neopromosso Cagliari, commenta l'inizio di stagione della squadra sarda, passato anche dalla sconfitta interna contro l'Inter alla seconda giornata: "Quest'anno sarà dura, la Serie A non ti dà scampo se non sei pronto: noi stiamo lavorando bene, sapevamo che avremmo trovato difficoltà all'inizio ma questa squadra giovane ha le qualità per salvarsi maturando nel tempo - le parole riprese a margine del test col Carbonia riprese da Tuttocagliari.net -.

Bisogna aumentare la fiducia nei propri mezzi e puoi farlo solo giocando, sono convinto che presto arriverà il risultato e si vedrà a tutti gli effetti il vero Cagliari".