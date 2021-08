Cagliari, Semplici non rinuncia a Nandez: convocato per lo Spezia

Il centrocampista uruguaiano regolarmente a disposizione per la sfida di questa sera

C'è anche il nome di Nahitan Nandez nella lista dei convocati di Leonardo Semplici per il match in programma oggi alle 18.30 all'Unipol Domus. Il centrocampista uruguaiano, al centro delle voci di mercato che lo vogliono ancora in orbita Inter, è regolarmente a disposizione del Cagliari per la sfida contro lo Spezia valida per la prima giornata di campionato.