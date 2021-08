Cagliari, Semplici: “Il futuro di Nandez non dipende da me”

Non si sbottona il tecnico dei rossoblù sulla permanenza di due pedine di assoluto spessore per il suo scacchiere

Al termine del test marchiato Sardegna contro l'Olbia, vinto per 3-0 dal Cagliari, ha parlato in conferenza stampa mister Leonardo Semplici, parlando anche di due giocatori in uscita: "Godin l'ho già visto. Nandez è arrivato ieri e lo rivedremo a breve molto volentieri. Non so se faranno parte della nostra rosa per questa stagione, non dipende da me, c'è la società e il direttore per queste cose. Siamo vigili per capire che cosa accadrà".