Il Cagliari strappa un punto prezioso sul campo del Lecce grazie al secondo guizzo stagionale di Gaetano Oristanio. Il gioiello dell'Inter, in prestito in Sardegna fino al termine della stagione, riceve anche gli elogi pubblici di Claudio Ranieri, tecnico rossoblu intervenuto nella sala stampa del Via del Mare: "Oristanio è questo giocatore qui, va a corrente alternata ma è un giocatore importante che vuole arrivare nel mondo del calcio. Mi piacciono questi giovani che non mollano e quando non ce la fanno più chiedono il cambio".