Dopo le ultime prestazioni, il Cagliari affronta con maggior carica la corsa salvezza. Ne è convinto Gaetano Oristanio, che si esprime così ai microfoni di Videolina: "La Serie A è un campionato difficile, ci possono essere dei momenti in cui perdi la via maestra. Noi grazie alla Società, al Mister, ai nostri tifosi siamo riusciti a superare una fase complicata. Quanto fatto in queste ultime quattro gare ti dà senz’altro morale e fiducia: è fondamentale, però, non pensare ora alla classifica, ma ragionare partita dopo partita. Quella col Monza sarà una gara molto insidiosa, è una squadra che sta facendo bene e giocherà davanti al proprio pubblico”.

Cosa ha pensato durante il lungo infortunio?

"Stare fuori tanto tempo è stata dura, soprattutto perché la squadra era in difficoltà e non potevo fare nulla per aiutare i miei compagni. Una volta rientrato in campo l’adrenalina era tanta, non vedevo l’ora di giocare e dare di nuovo una mano alla squadra, era questo l’importante nella mia testa".