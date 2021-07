Cagliari, Dalbert subito in campo: 30 minuti nel test in famiglia

Il brasiliano arrivato dall'Inter gioca subito nella prima amichevole in famiglia

Si è concluso con il punteggio di 2-0 il test in famiglia in casa Cagliari: a decidere l’amichevole di oggi una doppietta di Giovanni Simeone, di gran lunga il più in forma tra i rossoblù. Da segnalare l’esordio di Dalbert, che ha giocato i secondi 30 minuti, da esterno sinistro nel 3-4-1-2 scelto da Semplici per entrambe le formazioni.