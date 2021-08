Cagliari, Dalbert in campo dal 1′ minuto contro il Pisa

Dopo le parole del direttore sportivo Stefano Capozucca che ha detto e non detto sul futuro di Nahitan Nandez, il Cagliari scende in campo contro il Pisa nell’amichevole di oggi, ultima prima del fischio d’inizio della Serie A 2021/22....

