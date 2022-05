Come mai avete scelto Agostini?

"Non è una scelta di ripiego, anzi. Abbiamo ritenuto opportuno virare su di lui perché in questo momento lui è la soluzione migliore per questo momento, non certo la più semplice. Sono convinto che sia stata la scelta giusta. Non c'è molto tempo, ma siccome il Cagliari come società non intende retrocedere, abbiamo fatto la scelta migliore".

Ci saranno delle ripercussioni a livello tecnico dopo la partita di Salerno?

"Sono arciconvinto che noi potessimo avere una classifica migliore, poi per tutto il resto si vedrà. Abbiamo solo Salerno in testa, dobbiamo soltanto vincere questa partita, io sono convinto che ci salveremo e che poi tireremo le somme".