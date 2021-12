CAF, il pres. Motsepe: “Nessun rinvio, Coppa d’Africa al via il 9/1 in Camerun”

L'annuncio dopo l'incontro con Paul Biya: "Il mio amico Samuel Eto’o è convinto che la Coppa andrà a una certa nazionale"

Nessun rinvio né cancellazione: la Coppa d’Africa andrà in scena regolarmente in Camerun dal 9 gennaio al 6 febbraio 2022, come previsto dal calendario. La decisione, definitiva a meno di clamorosi ribaltoni, l'ha annunciata Patrice Motsepe, presidente della CAF, dopo l’incontro avvenuto nella capitale Yaoundè nel pomeriggio odierno con il capo di Stato camerunese Paul Biya. "Io arriverò in Camerun il 7 gennaio per vedere giocare a calcio. E sarò alla stadio Olembé il 9 con la mia famiglia per assistere a Camerun-Burkina Faso. E ci sarò anche il 6 febbraio per consegnare la coppa, che il mio amico Samuel Eto’o è convinto andrà a una certa nazionale... Ma anche il presidente della federazione senegalese lo è, per un’altra squadra però...", la sua battuta. Prima di concludere il suo discorso con un auspicio: "Dobbiamo lavorare tutti insieme, con l’Europa, la Cina, l’America, amiamo tutti il calcio. Ma abbiamo un dovere di sviluppare il nostro continente e sono convinto che il calcio africano sia tra i migliori del mondo".