Cacciari: “Lo Scudetto è dell’Inter, il Milan ha una squadra da quarto posto”

L'ex sindaco di Venezia tifoso rossonero senza troppa fiducia: "Titolo ai nerazzurri a meno di clamorose sorprese"

Massimo Cacciari, ex sindaco di Venezia tifoso del Milan, intervistato da Radio Punto Nuovo fa capire di non nutrire troppe illusioni in vista del derby e più in generale parlando di lotta per il tricolore: "Lo Scudetto è dell’Inter, il Milan ha una squadra da quarto posto, non di più. Il titolo andrà ai nerazzurri a meno di clamorose sorprese. Ho iniziato a tifare Milan tantissimi anni fa, dopo i rossoneri la seconda squadra per me è il Napoli. Non riesco ad essere nostalgico di Berlusconi, ma sicuramente dei vari Gullit, Rijkaard, Van Basten".