"Dimarco è un ragazzo che sta dimostrando, anche se non è venuto fuori adesso è un ragazzo giovane, ma che ha fatto vedere sul campo di potere non soltanto fare l’esterno" ha detto il campione del mondo '82, Antonio Cabrini, intervenuto su Radio Deejay nelle ore che precedono il derby d'Italia e dove è stato sollecitato a rispondere sull'esterno di Simone Inzaghi. "Ha delle qualità importanti, che può sicuramente migliorare. Non facciamolo diventare un fuoriclasse perché sarebbe troppo nei suoi confronti e soprattutto fargli capire che ha possibilità di migliorarsi tanto".