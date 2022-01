Cabral alla Fiorentina, il Basilea ha il rimpiazzo in casa: tocca a Males

Per il ragazzo giunto in prestito dall'Inter un test non banale contro il Lucerna, squadra dalla quale è arrivato in nerazzurro

Arthur Cabral ha lasciato il Basilea per andare a raccogliere la scomoda eredità di Dusan Vlahovic alla Fiorentina, ma il club elvetico per il momento non andrà in caccia di sostituti sul mercato. Per la gara di domenica, infatti, il tecnico dei rossoblu Patrick Rahmen sembra intenzionato a puntare su Darian Males come punta centrale: per il ragazzo di origini serbe arrivato in prestito dall'Inter. potrebbe essere un test importante in una sfida assolutamente non banale per lui. Il Basilea, infatti, affronterà il Lucerna, la squadra dove Males è cresciuto e da dove è arrivato all'Inter dopo una separazione condita da mille polemiche.