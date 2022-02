C. Zanetti: “Mourinho è più calmo rispetto a quando era all’Inter”

"Vlahovic? In Italia la Juve è un punto d'arrivo come l'Inter o il Milan", ha aggiunto

Ai microfoni di TMW, l'ex centrocampista Cristiano Zanetti ha analizzato alcuni dei temi del momento: "Zaniolo? Pare strano che la Roma si privi di un giocatore importante. Magari se non rinnova Dybala, può essere anche un grande obiettivo per la Juve però non capisco perché la Roma non riesca a tenerlo. I giallorossi devono trattenere i migliori e mettere anche altro. Potrebbe essere anche una strategia della Roma per far vedere comunque chi ha in casa, visto che non ha fatto un mercato come quello della Juve. In ogni caso quando eventualmente fai operazioni per dar via un giocatore importante, di solito ne parli solo all'ultimo, non un anno prima sennò ti metti contro la piazza".